سيفكو: “لعبنا بطريقة جيدة لكن الحظ لم يكن إلى جانبنا”

ارجع مدرب شباب قسنطينة، روسمير سيفكو، سبب تعثرهم أمام الضيف اتحاد العاصمة، واكتفائهم بالتعادل (1-1)، للحظ الذي عاكس فريقه، رغم مردودهم المقنع بالنسبة له.

وصرّح سيفكو، عقب هذه المبارة: “أنا راضٍ عن مردود فريقنا ضد اتحاد العاصمة، لكن في كرة القدم أحيانا الحظ لا يكون إلى جانبك”.

كما أضاف: “خلقنا عدة فرص تهديفية لكن عجزنا عن ترجمتها لأهداف، كما ارتكبنا بعض الأخطاء التي سمحت للمنافس بالتسجيل علينا”.

وتابع روسمير سيفكو: “أشكر أنصارنا على دعمهم الكبير، كما نعتذر منهم على هذا التعثر، ونأمل أن نكون أفضل مستقبلا”.