سيفي: تعويض المنتجات البلاستيكية بالورقية غير السامة والقابلة للتحلل

دعا وزير الصناعة، سيفي غريب، مسؤولي مؤسسات قطاع الصناعات الغذائية، إلى تطوير حلول التغليف حيث يجب أن تكون بديلة وصديقة للبيئة، وتعويض المنتجات البلاستيكية بمنتجات ورقية غير سامة وقابلة للتحلل.

وخلال زيارة العمل التي قادته إلى ولاية تلمسان، رفقة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، ووالي ولاية تلمسان. يوسف بشلاوي، تفقّد وزير الصناعةوحدة “MEGA Papier” الكائنة بالمنطقة الصناعية شتوان، ببلدية شتوان. حيث قام بجولة ميدانية شملت ورشات الطباعة وخطوط الإنتاج الخاصة بالورق والتغليف.

وفي كلمته التوجيهية، دعا وزير الصناعة مسؤولي المؤسسة إلى تنويع المنتجات لتلبية احتياجات قطاعات استراتيجية. خصوصاً قطاع الصناعات الغذائية، من خلال تطوير حلول تغليف بديلة وصديقة للبيئة، وتعويض المنتجات البلاستيكية بمنتجات ورقية غير سامة وقابلة للتحلل.

كما شجّع سيفي مسؤولي الوحدة على التوسّع نحو إنتاج حلول تغليف من نوع “Tetra Pak” لتعبئة الحليب ومشتقاته. بما يعزز القدرات الإنتاجية الوطنية ويقلّص التبعية للاستيراد.

يشار أن هذه المؤسسة تختص في التحويل الصناعي لمختلف أنواع الورق الموجه لفنون الطباعة (أوفست، مطلي، ذات النسخ الذاتي. بريستول، كرتون)، إلى جانب توزيع وصناعة اللفائف الحرارية المستعملة في عدة قطاعات.

و تُعد “MEGA Papier” من المؤسسات الرائدة في مجالها، حيث تُصدّر منتجاتها إلى عدة دول في أوروبا، إفريقيا وأمريكا الجنوبية. ما يجعل منها نموذجاً ناجحاً للتوجه نحو التنافسية الدولية في قطاع الصناعات التحويلية، حسب ما أكدته وزارة الصناعة.

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