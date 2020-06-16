سيفي غريب: اتفاقية للصناعة الصيدلانية والميكانيكية بين الجامعة الصناعية والقطب الجامعي بقسنطينة

كشف المدير العام للجامعة الصناعية “GACU”، الدكتور غريب سيفي، اليوم الثلاثاء، عن توقيع أول اتفاقية بين الجامعة الصناعية والقطب الجامعي “قسنطينة 3”.

وقال سيفي غريب لـ”النهار أونلاين” بأن فحوى الاتفاقية تتمحور حول إطلاق مشروع الصناعة الصيدلانية والميكانيكية بالشراكة مع القطب الجامعي بقسنطينة.

وفي هذا السياق، التقى الدكتور سيفي بعمداء الجامعات ومديرة الوكالة الموضوعاتية للبحث في البيوتكنولوجيا وعلوم الزراعة والتغذية، البروفيسور ليندة بوتكرابت.

وألقى مدير عام الجامعة الصناعية بالمناسبة كلمة في القاعة الشرفية، تطرق فيها إلى واقع البحث العلمي وعلاقته الوطيدة بالقطاع الاقتصادي وآفاقه المستقبلية.

أين اقترح المتحدث على الحاضرين وضع خطة وميكانيزمات شراكة بين الباحثين وفاعلي القطاع الاقتصادي في عدة مجالات للخروج بآلية تشاركية تنفع القطاعين مستقبلا.

وانتهى اللقاء بالاتفاق على توقيع أول اتفاقية من نوعها مع القطب الجامعي “قسنطينة 3” خلال 15 يوما للشروع في إطلاق مشروع الصناعة الصيدلانية والميكانيكية.