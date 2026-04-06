سيفي غريب يستقبل نظيره الموريتاني في زيارة رسمية

حلّ، اليوم الاثنين الوزير الأول للجمهورية الإسلامية الموريتانية، المختار ولد أجاي، بالجزائر في زيارة رسمية على رأس وفد وزاري رفيع المستوى. وذلك للمشاركة في أشغال الدورة العشرين للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-الموريتانية للتعاون.

وكان في استقبال المسؤول الموريتاني لدى وصوله. إلى مطار هواري بومدين الدولي الوزير الأول، سيفي غريب.مرفوقًا بعدد من أعضاء الحكومة. إلى جانب سفير الجزائر لدى موريتانيا، أمين سيد، في أجواء تعكس عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين.

وتندرج هذه الزيارة في سياق الديناميكية الإيجابية. التي تشهدها العلاقات الجزائرية–الموريتانية خلال السنوات الأخيرة، حيث يحرص قائدا البلدين. على تعزيز التعاون المشترك وتوسيع مجالاته، بما يخدم المصالح المتبادلة ويكرّس الروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين.

ومن المنتظر أن تخصّص أشغال اللجنة الكبرى المشتركة. لبحث آفاق تطوير الشراكة الثنائية.لا سيما في مجالات الاستثمار والتجارة، إلى جانب مناقشة سبل تيسير المبادلات التجارية. وتعزيز التعاون في المناطق الحدودية، بما يدعم التكامل الاقتصادي. ويحقق التنمية المستدامة في البلدين.

وتُعد هذه الدورة محطة هامة لتعميق الحوار السياسي. وتفعيل مشاريع التعاون، بما يعكس الإرادة المشتركة للارتقاء بالعلاقات الجزائرية–الموريتانية إلى مستويات أكثر تقدّمًا وشمولية.