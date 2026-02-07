سيفي غريب يشدد على تسليم الرصيف المنجمي بعنابة نهاية 2026

ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم السبت، اجتماعا خصّص لمتابعة مدى تقدّم أشغال مشروع توسعة ميناء عنابة.

خلال الاجتماع تم متابعة مدى تقدّم أشغال مشروع إنجاز الرصيف المنجمي المندرج ضمن مشروع الفوسفات المدمج.

وجرى الاجتماع في إطار زيارة الوزير الأول إلى ولاية عنابة، وبحضور وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب.

وأيضا وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، سعيد سعيود، بالإضافة إلى وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، السيد عبد القادر جلاوي. وكذا وزير الصناعة يحيى بشير، ووزير المجاهدين وذوي الحقوق عبد المالك تاشريفت.

كما حضر الاجتماع والي ولاية عنابة لعموري عبد الكريم، بالإضافة إلى المسؤولين القائمين على المشروع وممثلي مختلف الشركات المتدخلة في إنجاز هذا المشروع.

وذكر الوزير الأول بتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لاسيما ضرورة تسريع وتيرة إنجاز الرصيف المنجمي ضمن مشروع توسعة ميناء عنابة.

وأكد الوزير الاوةل على ضرورة الحرص على إتمام المشروع مع نهاية سنة 2026، بالنظر إلى طابعه الاستراتيجي وارتباطه بخيارات التنويع الاقتصادي والتحرر التدريجي من التبعية للمحروقات.