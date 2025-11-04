سيفي غريب يشرف على اجتماع عمل لمتابعة تنفيذ عقود الاستثمار مع الشركاء الأفارقة

خصِّصَ اجتماع برئاسة الوزير الأوّل سيفي غريب، لمتابعة تنفيذ عقود الاستثمار المُبرمة في إطار المعرض الإفريقي للتجارة البينية (IATF). والذي احتضنته الجزائر في الفترة من 4 إلى 10 سبتمبر 2025.

وحسب بيانٍ لمصالح الوزير الأوّل فإن الاجتماع حضره عدد من المتعاملين الاقتصاديين وممثلي المؤسسات الوطنية المعنية.

وخلال الاجتماع، استمع الوزير الأول إلى عروضٍ مفصلة قدّمها المشاركون، تناولت طبيعة العقود الموقّعة مع الشركاء الأفارقة. وكذا وتيرةَ التقدّم في مسار تجسيد المشاريع المنبثقة عن هذا الحدث الاقتصادي القاريّ البارز.

كما عرض ممثلو المؤسسات والمتعاملون الاقتصاديون انشغالاتهم ومقترحاتهم بخصوص سبل تعزيز مرافقة الدولة لجهود الاستثمار. وأكدوا على أهمية هدا الدعم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز الحضور الجزائري في الفضاء الإفريقي.

وذكَّر غريب بالتزامات رئيس الجمهورية الثابتة في مجال تشجيع الاستثمار الوطني وتوطيد الشراكات الاستراتيجية التي تجمع الجزائر بشركائها في القارة الإفريقية.

كما أكد غريب أن هذه التوجهات تندرج في إطار رؤية شاملة ترمي إلى تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة.

وانسجاماً مع التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية، جدّد سيفي غريب التزام الحكومة بترقية روح المبادرة الاقتصادية، وتهيئة مناخٍ ملائمٍ للنمو والابتكار، بما يسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة الجزائر الاقتصادية في محيطها الإفريقي.