سيف الإسلام القذافي يفنّد امتلاكه قصرا بلندن ويطالب صحيفة بريطانية بالاعتذار

فنّد سيف الاسلام القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل، خبر امتلاكه لقصر في لندن.

و طالب محاميه “كريم خان” من صحيفة “التليغراف” البريطانية بسحب مقالاتها “الكاذبة”.

محذراً بإتخاذ إجراءات تصعيدية في حالة عدم استجابتها لهذه المطالب.

وقال خان في خطاب وجهه للصحيفة ،أنه تلقى تعليمات من سيف الإسلام القذافي بمطالبة الصحيفة بتصحيح مقالاتها نشرت عام 2011م.

و الذي ادعت فيه أن موكله يمتلك قصرا في لندن، و قالت القصر موجود في ضاحية هامستيد الغنية شمال لندن.

وكشف خان على أن موكله لا يملك ولم يملك “القصر” الواقع في شارع “وينينغتون كلوز” لندن N2.

كما طالب خان في ختام خطابه أن يتم التعامل مع هذا الخطاب كرسالة رسمية قبل اتخاذه لأي إجراء.

وذلك وفقا لبروتوكول سبق إجراءات تهمة التشهير.