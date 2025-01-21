سيف الإسلام القذافي يكشف تفاصيل مدوية عن فضيحة تمويل حملة نيكولا ساركوزي

خرج سيف الإسلام القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، عن صمته، وكشف تفاصيل مدوية عن فضيحة تمويل حملة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي.

وتحدّث سيف الإسلام القذافي، عن معطيات جديدة حول فضيحة تمويل حملة ساركوزي، في تصريح حصري، وعبر وسيط مع راديو “فرانس أنترناسيونال”، ومن خلال رسائل مكتوبة حرصا على أمانه وعدم كشف موقع وجوده.

وقال سيف الإسلام: “في 2018 قدمت شهادتي للقاضي الفرنسي سارج تورنار، المكلف بالتحقيق في فضيحة تمويل حملة ساركوزي”.

وأضاف المتحدث ذاته أن ساركوزي حاول في مناسبات عدة، وعبر وسطاء، ممارسة ضغوط عليه لتغيير شهادته حول فضيحة تمويل حملته.

مشيرا إلى أن المحاولة الأولى لساركوزي كانت سنة 2021 عبر صحافية فرنسية من أصول عراقية تدعى سهى البدري. إذ قدم له وعودا بالمساعدة على غلق ملفه أمام محكمة العدل الدولية.

وأضاف سيف الإسلام، أنه في 2022، حاول ساركوزي مجددا الضغط عليه عبر وسيط جديد تواصل مع شقيقه حنبعل المحتجز في لبنان منذ سنوات.

موضحا أن الوسيط هذه المرة كان من كوت ديفوار، اسمه نويل ديبيس، وهو أحد المتورطين في قضية “كراتشي” المتعلقة ببيع أسلحة.

وتابع سيف الإسلام القذافي، أن الوسيط الإيفواري سافر إلى لبنان والتقى شقيقه المسجون حنبعل. وحاول الضغط عليه عبر منحه وعدا بإطلاق سراحه.

وفي المرة الثالثة، يضيف سيف الإسلام قذافي، حاول ساركوزي عبر وسيط فرنسي من أصول عربية إقناعه بتغيير شهادته، لكنه رفض ذلك.

وواصل سيف الإسلام قائلاً: “أشرفت بشكل شخصي على تحويل الأموال لساركوزي لتمويل حملته على مرحلتين.. في المرة الأولى تلقى ساركوزي مبلغ 2.5 مليون دولار لتمويل حملته مقابل إبرام اتفاقيات وتنفيذ مشاريع لصالح ليبيا.. في المرة الثانية سلمنا ساركوزي مبلغ 2.5 مليون دولار نقدا”.

وأوضح سيف الإسلام القذافي، أن تلك الأموال سلّمها مدير مكتب القذافي بشير صالح لألكسندر جوهري لينقلها بدوره إلى كلود غيان، مدير ديوان ساركوزي. وتم إيداعها في حساب بنكي في جنيف بسويسرا.

ولفت سيف الإسلام القذافي، إلى أن مشهد تسليم الأموال أضحك كل الحاضرين. إذ كان كلود غيان، يجد صعوبة في إغلاق حقيبة مملوءة بالدولارات.

وكشف سيف الإسلام، أن هناك تسجيلات لمحادثات هاتفية بين ساركوزي ومدير مخابرات القذافي عبد الله السنوسي. تضمنت وعدا من الأول برفع اسم السنوسي من قائمة الأنتربول.