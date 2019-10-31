سيف ذهبي ومبالغ مالية معتبرة للفائز بمراطون الإبل بورقلة

حددت لجنة التنظيم لنادي الرمال لسباق المهاري، جائزة قيمة للفائز الأول بمراطون الجمال الذي أقيم بورقلة بمضمار كريمات.

وتتمثل الجائزة، في سيف مرصع بالذهب الخالص، ومبالغ مالية معتبرة للفائزين العشرة الأوائل، وذلك لأول مرة بالجزائر، وعلى الطريقة الخليجية.

وشهدت فعاليات سباق الإبل مشاركة دولية لنوادي مختصة، من ليبيا والسودان وتونس والنيجر.

بالإضافة إلى مشاركة نوادي من ولايات الجنوب الجزائري، في هذا السباق.

وحضر السباق، الآلاف من المهتمين بمثل هذه الرياضة التي تشتهر بالجنوب الجزائري وتعتبر الرياضة رقم 1 بها.

وقال سمير قندوز، عضو لجنة التنظيم، أن فعاليات المهرجان تشهد عدة سباقات، منها سباق 10 كلم فوج متوسط، وسباق ماراطون 15 كلم فوج ممتاز.

والفائز بالمركز الأول فيه، سيحصل على السيف الذهبي، وسيتم منح مبالغ مالية معتبرة للفائزين العشرة الأوائل.

للإشارة، تم تنظيم هذا السباق، تحت الرعاية السامية لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح، وإشراف والي الولاية.