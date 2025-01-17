سيف علي خان يتعرض للطعن بمنزله.. وكارينا كابور تصف ما حدث

تعرض النجم الهندي الشهير سيف علي خان، للطعن، من قبل متسلل داخل منزله في منطقة باندرا الراقية بمدينة مومباي.

وأصيب النجم الهندي، بست طعنات أحدها كانت قريبة من عموده الفقري، في حادثة أثارت ضجة كبيرة خلال الساعات الأخيرة.

وعبّرت زوجة سيف علي خان، النجمة العالمية كارينا كابور، عن صدمتها، ووصفت تلك الليلة بالمرعبة.

ونشرت كارينا كابور خان عبر إنستغرام رسالة قالت فيها: “كان يوما صعبا للغاية لعائلتنا. وما زلنا نحاول استيعاب ما حدث”.

وأضافت: “نطلب باحترام التوقف عن التكهنات والتغطيات المستمرة. فرغم تقديرنا للاهتمام والدعم. إلا أن هذا التركيز المفرط يثقل كاهلنا ويهدد سلامتنا”.

كما تابعت: “بينما نقدر الاهتمام والدعم، فإن التدقيق المستمر يشكل خطرًا على سلامتنا. أطلب منكم احترام حدودنا ومنحنا المساحة التي نحتاجها للتعافي كعائلة”.

وشكرت كارينا كل من دعمها في هذه الفترة الصعبة، قائلة: “أشكركم مقدمًا على تفهمكم وتعاونكم”.

وشوهدت نجمة بوليوود كارينا كابور زوجة الممثل الهندي المُصاب، أمام مستشفى ليلافاتي بعد الجراحة.

وتجنبت النجمة وسائل الإعلام وهرعت لداخل المستشفى للاطمئنان على زوجها، وجلست بضع دقائق. وخرجت مرة أخرى وسرعان ما عادت إلى المنزل لأطفالها.

ولم تُكشف تفاصيل دقيقة عن الحادث، لكن الشرطة أكدت أن “شخصًا مجهولًا” اقتحم منزل الممثل. ما أدى إلى وقوع شجار والتحقيق جار.

وقالت مصادر الشرطة إنه تم تتبع صور كاميرات المراقبة الخاصة بالمنزل، وتم تحديد هوية المُعتدي.

كما نشرت مواقع عبر منصات التواصل فيديو للحظة خروج “اللص” ويظهر في المقطع وهو غير مقنع وينظر إلى الكاميرا.

وأشار فريق خان إلى أن الحادث كان محاولة سرقة دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وأضاف الفريق: “نرجو من الإعلام والجماهير التحلي بالصبر، فالواقعة قيد التحقيق”.

هذه هي الحالة الصحية لسيف علي خان

وحول الحالة الصحية للنجم، قال كبير مسؤولي العمليات في مستشفى “ليلافاتي” الذي يقبع فيه الممثل حاليا للعلاج، الدكتور نيراج أوتاماني، إن الممثل أصيب بستة طعنات، منها جرحان عميقان.

وتم إجراء عملية جراحية لإزالة السكين العالق بالقرب من عموده الفقري، مبيناً أن سيف مستقر وبعيد عن الخطر.

وبدأ سيف علي خان مسيرته السينمائية في بوليوود عام 1993 واشتهر بأدواره المميزة في الأفلام الرومانسية والكوميدية. بالإضافة إلى أدواره في أفلام الأكشن.

وينحدر خان من عائلة أرستقراطية، حيث كان والده، منصور علي خان باتودي، قائدًا لفريق الكريكيت الهندي في الستينيات. بينما والدته، شارميلا طاغور، ممثلة قديرة شاركت في العديد من الأفلام الهندية والبنغالية منذ صغرها.

أما زوجته، كارينا كابور خان، فهي تنتمي إلى عائلة فنية عريقة لها تاريخ طويل في بوليوود يمتد قرابة قرن. فهي ابنه الممثلين الشهيرين راندير كابور وبابيتا.

وتزوج سيف علي خان، وكارينا كابور، في عام 2012، ورزقا بطفلين.