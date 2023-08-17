سيف غزال: “لن نكتفي بالدفاع في مواجهة شباب قسنطينة”

تحدث مساعد مدرب فريق النجم الساحلي التونسي، سيف غزال، عن مباراتهم أمام شباب قسنطينة، ضمن رابطة أبطال إفريقيا، أين أكد بأنها ستكون صعبة على الفريقين.

وصرح سيف غزال، في هذا الخصوص، لتلفزيون النهار: “هذه المباراة تعتبر داربي، وهذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها النجم الساحلي، فريق شباب قسنطينة”.

كما أضاف مساعد مدرب فريق النجم الساحلي: “هذه المواجهة ستلعب على شوطين، بين الذهاب والإياب، وستكون صعبة على الفريقين”.

وتابع سيف غزال: “هذه المباراة مهمة بالنسبة لنا، ولم نتقل إلى الجزائر من أجل لعب الدفاع، بل سندافع على كامل حظوظنا”.