سيقضون على شخصيته.. قسوة أهلي على إبني سبب شجني

السلام عليكم ورحمة الله، جد ممتنة أنا لهذا الفضاء، وأيضا لمجهودات القائمين عليه التي زرعت في نفسي الراحة والثقة لأفتح قلبي بحثا عن بصيص نور أصلح به علاقة ابني بأهلي.

سيدتي، أنا امرأة مطلقة لي ابن في الـ17 من عمره، بعد سنة فقط من الزواج عدت أجر أذيال الخيبة لبيت أهلي.

والحمد لله وجدت منهم الاحتواء العاطفي والمادي، ساعدوني كثيرا في تربية ابني حتى أصبح صبيا متخلقا.

وهذا ما جعلني اليوم أقف مكبلة الأيدي لا أجرؤ على مواجهتهم بالخطأ الذي يقترفونه من خلال معاملتهم الحادة مع ابني.

أعلم أن الأمر نابع من حبهم له، لكنها في الحقيقة طريقة غير صائبة في التهذيب وتلقين الدروس.

فكلما أرادوا نصحه استعملوا معه أسلوب التهديد بأن يمنعوا عنهم حبه ودعمهم.

وبأنهم سيتخلون عنه ويعيدون لوالده في حال انحرف عن الطريق، دوما يقارنوه بغيره من أترابه ويذكرون أمامه محاسنهم متناسين خصاله الطيبة وتفوقه في الدراسة.

كل هذا حزَّ في نفس ابني وصارحني أنه بالرغم من تفهمه إلا أن الأمر يزعجه ويستفزه.

كما لــــمَّح أنه سيترك البيت قبل أن يفعلوا هم، ولك سيدتي أن تتخيلي الضغط الذي أعيش.

فهذا فلذة كبدي ونور عيني، وهم أهلي الذي وجدتهم في ضعفي ولم يفلتوا يدي.

لقد فقدت السلام الداخلي، خائفة دوما من أي انفلات قد يضر ابني ويهدم علاقته بأهلي، فكيف أتصرف أفيدوني وجزاكم الله كل خير.

أختكم أم أدم من الوسط الجزائري.

الرد:

وعليكم سيدتي، أشكر جزيل الشكر على الثقة التي تزيدنا تكليفا لنكون دوما في المستوى المرجو منكم.

وأتمنى اليوم أن نخفف ونبُث في قلبك الطمأنينة، حتى تتضح الأمور أمامك وتتصرفين بعقلانية تجنبك خسارة الطرفين.

أختاه، إن ما يمارسه اهلك اتجاه ابنك هو بالمفهوم الصريح ابتزاز عاطفي، وهي ظاهرة للأسف منتشرة كثيرا.

فالأفراد صاروا لا يحترمون حرية الآخر، ولا يدركون ثقافة الاختلاف، ويسعى كلٌّ منهم إلى التحكم بالآخر وفرض سيطرته عليه.

كأن يعتقد الأهل أن التربية وتهذيب السلوك تكون بالوعيد وتهديد ومنعهم من امتيازات نشؤوا عليها. ظنا منهم أن معاقبتهم بالمنع تجعل الأولاد يرضخون لأوامرهم، -وهذا طبعا نابع من حبهم- لكن في الحقيقة التربية عملية تبليغ وحماية.

وليست فرضاً وإكراهاً وتعدياً على الحريات، فمن واجب الأهل شرح الأمور للطفل، وتبيان سلبياتها وإيجابياتها.

وان أي خطأ قد يقع فيه عليه أن يتحمل بعده النتيجة، وهنا سأغتنم الفرصة و أوجه رسالة لكل المربيين.

علينا مصادقة أطفالنا وجعلهم قريبين من قلوبنا، بحيث نكون قادرين على بناء حوارٍ عميقٍ وصادقٍ معهم في أيِّ وقت.

وعلينا السعي جاهدين إلى بناء ثقتهم بأنفسهم، وبالتالي بناء شخصية سوية مهذبة يمكننا الافتخار بها، والاتكال عليها.

سيدتي، افتحي باب الحوار مع احد من أفراد عائلتك ممن تلمسين فيهم الحكمة، وتثقين في رجاحة معاملتهم. واشرحي لهم مدى حاجة ابنك للحب والأمان خاصة في غياب والده، لأن الحب والقسوة لا يجتمعان معاً.

وذلك حتى يغيروا من أسلوب الابتزاز العاطفي بحجة أنهم يحبونه ويبحثون مصلحته. وأنه صغير ولا يستطيع تقرير مصيره، غير مراعين أنه في مرحلة تكوين ذاته ليصبح مؤهلا لمواجهة الحياة.

ومن جهتك أنت عززي من التواصل العاطفي المشجع مع ابنك، افهميه مدى حب اهلك له، بل دعيني أقول أهله هو أيضا.

وحاولي أن تبرري أسلوبهم بمدى خوفهم عليه، فبالرغم من أنه متخلق إلا أن مغريات الحياة أصعب. امدحيه دوما أمامهم ومدحي اهلك له، حتى يبقى جسر الاحترام والمودة موصول دوما بينكم.

وفقك الله وكان في عونك أختاه.