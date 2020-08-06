سيكوليني يكشف نقاط ضعف “إتحاد العاصمة” ويعد بالتغيير !

كشف المدرب الجديد لنادي إتحاد العاصمة “سيكوليني”، أن الفريق يمتاز بإمكانيات هجومية كبيرة في المقابل أدائه الدفاعي غير متوازن.

وقال “سيكولوني” في تصريحات لموقع الفريق العاصمي: “أنا سعيد بانضمامي لإتحاد العاصمة وفخور بذلك كون الفريق لديه تاريخ كبير”.

وأضاف: “كنت في شبيبة القبائل 2014/2015 ولم يسبق لي مواجهة إتحاد العاصمة، لكني أندية البطولة الجزائرية قريبة من بعضها البعض والمباريات تكون صعبة دائما”.

وتابع: “شاهدت العديد من مباريات إتحاد العاصمة هذا الموسم مع مدربين، الفريق لديه إمكانيات كبيرة هجوميا لكن الأداء الدفاعي غير متوازن، ويستقبلون العديد من الأهداف من أخطاء فردية”.

وختم كلامه: “سنحافظ على التركيبة الهجومية وسنعمل على تطويرها، بالمقابل علينا تصحيح الأخطاء الدفاعية وعلينا أن ننظم الخط الخلفي”.