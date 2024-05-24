سيكون حاضرا في مباراة الخضر.. بن زيمة يزور الجزائر في هذا الموعد

قرر النجم الفرنسي صاحب الأصول الجزائرية كريم بن زيمة، زيارة الجزائر وبالضبط مسقط رأس والدته ببجاية.

وكشف موقع الإذاعة الوطنية، اليوم الجمعة، أن النجم الدولي ومهاجم إتحاد جدة السعودي حاليا، سيزور الجزائر في الفاتح من جوان القادم، حيث قالت أنه سيزور بجاية وبعد ذلك مدينة وهران التي ينحدر منها والده.

كما أكدت أن بن زيمة سيكون حاضرا في لقاء الجزائر و غينيا برسم الجولة الثالثة لتصفيات مونديال 2026، بملعب نيلسون مانديلا ببراقي يوم 6 جوان.

وأشارت، إلى أن أسطورة ريال مدريد سابقا، سيزور الجزائر قبل الزيارة المرتقبة للنجم الفرنسي كيليان مبابي صاحب الجذور الجزائرية.