سيلا: “أتمنى تحقيق موسم كبير مع مولودية وهران”

عبّر المستقدم الجديد لمولودية وهران، المهاجم الدولي الإيفواري، محمد سيلا، سعادته الكبيرة لالتحاقه بالحمراوة، مبديا أمله في تحقيق موسم كبير.

وصرح المهاجم سيلا، للصفحة الرسمية لمولودية وهران: “أنا فخور جدا بامضاء عقدي الجديد مع فريق مولودية وهران”.

كما أضاف الدولي الإيفواري: “أنا سعيد بتواجدي في هذا النادي، وأتمنى أن نحقق موسم كبير مع مولودية وهران”.

يذكر أن المهاجم الإيفواري محمد سيلا، رسم التحاقه بفريق مولودية وهران، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بعقد يربطهما لثلاثة سنوات.