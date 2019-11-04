سيلا: ارتفاع حجم المقروئية بالعربية والإنجليزية وتراجعها بالفرنسية

كشف سبر آراء جديد، عن ارتفاع حجم المقروئية بالجزائر، باللغتين العربية والإنجليزية، وتراجعها بالفرنسية.

وحسب “واج”، تم تقديم ملخص من سبر آراء، أنجز خلال الطبعة الماضية من الصالون الدولي للكتاب، أمس الأحد، بـ”سيلا 2019”.

وأوضح سبر الآراء، والذي أنجز من طرف مؤسسة “إمار” الجزائرية، أن القراء بالعربية لا يزالون يحتلون المرتبة الأولى من حيث حجم المقروئية.

واحتل القراء بالفرنسية، المرتبة الثانية، رغم تراجع حجم القراء بهذه اللغة، يليهم القراء باللغة الإنجليزية ثم الأمازيغية.

وكشف هذا السبر عن تصدر الكتاب الأدبي، فيما يخص نوع المؤلفات المقروءة، تليه الكتب العلمية والتقنية، ثم الكتب الدينية.

وأوضح القائمون على هذه الدراسة، بأنها لا تمثل المقروئية في الجزائر ككل، وإنما فقط جمهور سيلا، بالإضافة لكونها محدودة نظرا لضيق الوقت.

وتستمر فعاليات الصالون الدولي للكتاب في طبعته الـ 24، إلى غاية الـ 9 من شهر نوفمبر الجاري.