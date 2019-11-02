“سيلا 2019” .. إقبال كبير على جناح الأمن الوطني

عرفت فعاليات الطبعة 24، من الصالون الدولي للكتاب “سيلا 2019″، مشاركة المديرية العامة للأمن الوطني بجناح خصصته للتوعية من حوادث المرور.

حيث يشارك في هذه الطبعة، 1030 دار نشر، منها 298 جزائرية و323 عربية و409 دار نشر أجنبية ويعرف توافد عدد كبير من الزوار.

واقامت المديرية العامة للأمن الوطني بجناحها عرضا خاصا بالتوعية المرورية، عرف إقبالا كبيرا من الزوار على اختلاف أعمارهم، ويندرج هذا النشاط الجواري المجتمعي، ضمن الحملات التي تقوم بها الشرطة لتوعية المواطنين حول أهم الإرشادات العملية لتفادي حوادث المرور، منها ما تعلق بالمركبة التي تستوجب المراقبة التقنية الدورية، والاستثنائية عند الحاجة، ومنها ما تعلق بطبيعة الطريق ومسارات السير خلال مختلف الظروف الطبيعية والأوقات، كما تذكر مستعملي الطريق بضرورة احترام قانون المرور والالتزام بقواعد السلامة المرورية.

ويسمح جناح الأمن الوطني للزوار بالإطلاع عن قرب بآخر الوسائل التقنية والتطبيقات الذكية المسخرة للحفاظ على الأرواح والممتلكات، والحد من مآسي الطرقات.