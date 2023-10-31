سيلا 2023.. بيع بالإهداء لكتاب وزير الاتصال وهذا ما قاله

أشرف وزير الاتصال، الدكتور محمد لعقاب، اليوم الثلاثاء، على عملية “البيع بالإهداء”، لكتابه “الصحفي المتميز.. هكذا نكتب لوسائل الإعلام الحديثة”. وهذا بالصالون الدولي للكتاب سيلا بقصر المعارض.

وجرى، بين الوزير، الذي كان في المعرض بصفهته مؤلف وكاتب، دردشة مع الاعلاميين والراغبين في اقتناء كتابه.

وقال لعقاب في كلمة له عقب عملية الاهداء، إن الفكرة الأساسية للمعرض هو تقريب الكتاب من القراء. أما عملية البيع بالتوقيع عبارة عن فكرة ثقافية لتقريب الكاتب والقارئ، وبناء علاقة حميمية بينهما.

كما تحدث لعقاب حول افريقيا، قائلا إن هناك تعتيم إعلامي عليها. مشيرا إلى أن هناك الكثير من الأشياء الجميلة في افريقيا”. داعيا الإعلام إلى الاهتمام أكثر بالجانب الثقافي.

وأشرف الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، الأربعاء الماضي، بقصر المعارض بالصنوبر البحري، على الافتتاح الرسمي للطبعة الـ26 لصالون الجزائر الدولي للكتاب.

وتنظم الطبعة الـ26 لهذا الصالون على شرف إفريقيا تحت شعار “إفريقيا تكتب مستقبلها” بمشاركة 1283 دار نشر من 61 بلدا. وذلك في الفترة الممتدة من 25 أكتوبر إلى 04 نوفمبر 2023، بقصر المعارض الصنوبر البحري.