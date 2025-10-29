سيلا 2025.. اتصالات الجزائر الراعي الرسمي للصالون

تُشارك “اتصالات الجزائر” كراعي رسمي للطبعة الثامنة والعشرين لصالون الجزائر الدولي للكتاب (SILA). المُنظم من 29 أكتوبر إلى 8 نوفمبر 2025، بقصر المعارض- الصنوبر البحري في الجزائر العاصمة.

وأكد بيان للمؤسسة، أن هذه المشاركة تُعدّ خطوة هامة تُجسّد التقارب بين الثقافة والتكنولوجيا. وتعكس إرادة المؤسسة في جعل الرقمنة. جزءًا أساسيًا في المشهد الثقافي الوطني.

وكراعي رسمي لهذا الحدث الأدبي الكبير، ستُوفر “اتصالات الجزائر”خدمة الإنترنت عالي التدفق عبر تقنية “الوايفاي ” طيلة أيام الصالون. مما يتيح للزوار، والعارضين. والمهنيين في مجال الكتاب، اتصالًا سلسًا ومستمرًا.

كما ستعرض “اتصالات الجزائر” في جناحها الحلول الرقمية والتطبيقات المبتكرة التي تقدمهافي مجالي الدراسة والتعليم عن بعد على غرار DOROUSCOM وهي منصة التعليم عن بعد و الدعم المدرسي لمختلف الأطوار (الابتدائي والمتوسط و الثانوي).

إضافة إلى منصة MOALIM وهي حل تعليمي للمتمدرسين. EDUGATOوهو حل لتعلم اللغة الإنجليزية. وكذا منصة LABLABEEو هو فضاء رقمي محفّز للابتكار والبحث التكنولوجي. و المكتبة الرقمية EKOTEB.

من خلال مشاركتها في صالون الجزائر الدولي للكتاب. تُؤكد اتصالات الجزائر مقاربتها في كون الرقمنة محركا أساسيًا لنشر المعرفة والانفتاح والتطور. وتجدد التزامها بمرافقة مسار التحول الرقمي في الجزائر.والمساهمة في اشعاع الثقافة الوطنية.