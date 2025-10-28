سيلا 2025.. رحلات خاصة لنقل الزوار من وإلى قصر المعارض

أعلنت المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها “إيتوزا”، في بيان لها اليوم الثلاثاء، عن برمجة رحلات خاصة لنقل الراغبين في زيارة المعرض الدولي الكتاب “سيلا”. في طبعته الـ 28، التي ستجري بقصر المعارض (الصنوبر البحري بالجزائر العاصمة).

وأوضح البيان أن هذه الرحلات الخاصة مبرمجة ابتداء من يوم الخميس المقبل وإلى غاية نهاية التظاهرة في 8 نوفمبر. وهذا على مستوى محطات الحراش، ساحة الشهداء، أول ماي، ساحة أودان، براقي. بن عكنون، حمادي مرورا بالرويبة، وسيدي عبدالله.

وستنطلق الرحلة الأولى بهذه المحطات نحو قصر المعارض على الساعة العاشرة صباحا. فيما تنطلق آخر رحلة من قصر المعارض على الساعة الثامنة والنصف مساء. وفقا للمصدر ذاته. الذي أشار إلى أن سعر التذكرة يقدر بـ 50 دج بالنسبة للمناطق الحضرية و100 دج بالنسبة للمناطق شبه الحضرية.