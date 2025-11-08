سيلا 2025.. وزارة الشؤون الدينية تنظم مسابقة ثقافية للأطفال

نظّمت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف على مستوى جناحها بالمعرض الدولي للكتاب، مسابقة ثقافية للأطفال، هدفت إلى غرس حب القرآن الكريم والمعرفة الدينية في نفوس الناشئة بطريقة تربوية شيقة.

وأوضحت الوزارة، أن هذه المسابقة لاقت تفاعل كبير من طرف الأطفال مع الأسئلة المقدّمة بشغف واهتمام. ليتوج المشاركون بنسخ من المصحف الشريف تقديرا لإجاباتهم الصحيحة ومشاركتهم الهادفة.

كما أشارت أن هذه المبادرة تأتي في سياق حرص الوزارة على تعزيز القيم الدينية والروحية لدى الجيل الصاعد. وتشجيعه على الإقبال على القراءة والمعرفة في أجواء من المتعة والتفاعل.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور