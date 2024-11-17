سيلا 27: 4 ملايين زائر للصالون الدولي للكتاب

أسدل الستار أمس على فعاليات الطبعة الـ27 من صالون الجزائر الدولي للكتاب، الذي احتضنه قصر المعارض “صافكس” بالجزائر العاصمة. تحت إشراف وزيرة الثقافة صورية مولوجي.

وأكدت وزيرة الثقافة أن النجاح المتزايد لصالون الجزائر الدولي للكتاب يعكس العلاقة الوطيدة التي تجمع المواطن الجزائري بالكتاب. واعتبرته مؤشرا صحيا يفنّد الأطروحات التي تدعي تراجع هذا الاهتمام.

وأشارت الوزيرة، إلى أن عدد الزوار تجاوز أربعة ملايين ونصف مليون زائر، مما يجعل الصالون واحدًا من أكبر معارض الكتاب في العالم.خاصة وأن الجمهور أبدى إهتماما كبيرا بكل الفعاليات الثقافية والفكرية المصاحبة للصالون. والتي تميزت بمداخلات نخبة من الأسماء البارزة في عالم الثقافة والفكر. جائزة “كتابي الأول” وفيما يتعلق بجائزة “كتابي الأول”.

وأوضحت الوزيرة أن هذه المبادرة جاءت تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بهدف دعم الناشئة والمواهب الشابة. كما أشارت إلى إمكانية تمديد مدة الصالون في الطبعات المقبلة لتلبية الإقبال الكبير.

من جهتها، أكدت رئيسة لجنة تحكيم الجائزة، الدكتورة انشراح سعدي، أن اختيار الأعمال الفائزة باللغتين الوطنيتين، العربية والأمازيغية، استند إلى معايير دقيقة، من بينها جودة اللغة وتكريس القيم الوطنية والإنسانية. وقد فاز بالجائزة كل من بلقاسمي منصف عن روايته “عارية القش”، وأمل بن عبد الله عن روايتها “تاجوات دوباجو

من جهته أشار محافظ صالون الجزائر الدولي للكتاب، محمد إقرب، إلى المشاركة البارزة لـ40 دولة في هذه الطبعة، مشيدًا بالبصمة المميزة التي رسمتها دولة قطر كضيفة شرف، بالإضافة إلى الحضور اللافت لكل من فلسطين، الصحراء الغربية، وموريتانيا. كما أثنى على البرنامج الثقافي الغني الذي رافق فعاليات الصالون.