سيلتحق بالغرافة..براهيمي يعلن مغادرة نادي الريان رسميا

أعلن الدولي الجزائري، ياسين براهيمي، عن مغادرته نادي الريان القطري، بعد 3 مواسم قضاها مع الفريق.

وكتب ياسين براهيمي عبر حسابه الرسمي، عبر الأنستغرام:” السلام عليكم أسرة نادي الريان”.

وأضاف براهيمي:”أحب أن أشكر الجميع على الثلاث السنوات الجميلة التي قضيتها معكم وخاضة دعمكم المتواصل لي طوال هذه الفترة”.

كما شكر لاعب الخضر براهيمي جمهور الريان بالقول:” شكر خاص لجميع الجماهير على مساندتهم لي وأشكر جميع العاملين و المدربين بالنادي”.

وختم ياسين براهيمي:” نادي الريان سوف يكون دائما في قلبي وأتمنى لكم التوفيق والألقاب”.

وحسب قناة “بيين سبورت” القطرية، فإن براهيمي، من المرتقب أن يلتحق بزميله السابق في المنتخب الوطني، سفيان هني بفريق الغرافة.

وشارك براهيمي مع الريان هذا الموسم في 22 مباراة وسجل 7 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.