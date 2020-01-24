سيلفا: “محرز لاعب خارق للعادة”

أثنى بيرناردو سيلفا، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، على زميله في الفريق، الدولي الجزائري رياض محرز، معتبرا إياه لاعب خارق للعادة.

وصرح بيرناردو سيلفا، في تصريح لموقع “مانشستر ايفنينغ”: “محرز، كان صبورا عند وصوله إلى مانشستر سيتي، وهذا ما سمح له بالإستمتاع بفترة جيدة الآن”.

وأضاف: “رياض محرز لاعب خارق للعادة، في الموسم الماضي، أظهر في كل مباراة شارك فيها، إلى أي مدى هو جيد”.

وتابع: “محرز حطم رقما قياسيا، من حيث القيمة التي وقع بها في مانشستر سيتي، وبدأ ببطئ في التطيف مع الفريق، وأسلوب غوارديولا في كرة القدم”.

وأردف بيرنادو سيلفا: “الإنتقال من نادي مثل ليستر سيتي، أو موناكو، إلى مانشستر سيتي، يعتبر خطوة عملاقة، وهذا يتطلب وقت للتأقلم مع الأجواء الجديدة، وأسلوب اللعب، لكنها مسألة وقت فقط لتصل إلى المستوى الذي تريده”.