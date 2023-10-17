“سيلفي” مع جثة جمال بن اسماعين تكشف عن مؤامرة خارجية لضرب الجزائر

تراجع المتهم الموقوف س.حسان عضو سابق في الحركة الانفصالية ” ماك” الناشطة بداخل وخارج الوطن. عن أقواله السابقة اين اعترف بأنه التقط صورة مع جثة المرحوم جمال بن اسماعيل وهي متفحمة وسط ساحة عبان رمضان.

كما صرح للقاضي أن الصورة الملتقطة له مع جثة جمال بن اسماعين من طرف أحد الأشخاص. منكرا المتهم انضمامه للحركة الإنفصالية ” ماك” او علاقته برئيسها بالخارج ” فرحات مهني” واعلن في الجلسة صراحة تعاطفه مع الحركة من حيث تبني أفكارها في تقرير مصير منطقة القبائل.

وتراجع المتهم الذي ظهر في الفيديو بجانب الجثة يحمل قارورة بلاستيكية استعملت في حرق جمال بن اسماعين قبل أن يلتقط صورة بجنب الجثة وهي تحترق عن معظم أقواله، مبررا بأنه كان تحت وطأة الضغط والتهديد بحيث .

ومن شدة ارتباك المتهم راح يتناقض في أقواله، فتارة يصرح للمحكمة بأنه لديه أصدقاء في الفايسبوك ينشطون في حركة الماك، لكنه لا يتواصل معهم، وفي نفس الوقت صرح بأنه يتبنى افكارهم المتطرفة لتعاطفه معهم، فقام بوضع منشورات وتعليقات تؤيدهم.

الاستجواب

القاضي : سعيود حسان ماذا تعمل ؟

المتهم: من ميلية أشتغل في الشراقة واعمل خياط.

القاضي: مستواك الدراسي ؟

المتهم: التاسعة أساسي.

القاضي : ماذا قمت بيوم الجريمة ؟

المتهم: يوم 10 اوت رأيت في الفيسبوك الحرائق والناس تعاون وفي الصباح الباكر اتصلت بشخص من ولاية “تيزي راشد” وسألته عن كيفية تقديم المساعدة …فأخبرني بانه يمكنني المساعدة بجلب الماء، فقمت باقتناء كمية من الحليب والماء وجلب بعض من المال، ثم توجهت الى منطقة تيزي وزو غير اأه وبعد وصولي وجدت فوضى وتجمع كبير لسكان المنطقة، وكلام حول القبض على شخص قام بحرق الغابات

القاضي: واصل وبعد.

المتهم: بعدما شاهدت الحشود حاولت معرفة ماذا يحدث فقط.

القاضي: أنت صرحت بأنه عندك أصدقاء تابعين الحركة “الماك” وتنشط في فيسبوك وتنشر التعليقات والمنشورات الخاصة بالماك.

المتهم: أصدقائي في الواقع، لست منخرط في أي تنظيم إرهابي لكن متعاطف مع تنظيم ماك من حيث دفاعهم عن منطقتهم .

القاضي: يعني أنت رأيت منازل محروقة وناس ماتت وتتصور مع جثة تحترق لأنك اعتقدت أنه مادام حرق يتحرق ؟

المتهم : لا كنت بلا وعي، أنا غريب عن المنطقة ذهبت للمساعدة وصدفة وجدت اناس تقول ” هذا لي حرق الغابة “.

القاضي: توجد رسائل مع شخص يدعى “محمد امازيع “، وتؤكد دعمك للماك وتحدثهم عن زيارة لفرحات مهني وزيارته للمغرب والتطبيع مع الكيان الصهيوني وتحدثتم عن الجيش وأشياء أخرى ؟.

المتهم : حنا ناقشنا ماذا يجري في الجزائر.

القاضي: أنت تعرف أنه ليس دفاع عن البلاد؟

المتهم : لا ليس دفاع .

النائب العام يستجوب المتهم

النائب العام: محادثة مع هذا الشخص من أجل دخولك الماك لأجل ” صناعة” اسمك سياسيا وتمشي المحادثات بينك وبينه وكنت ترد ؟

المتهم : هو مجرد ” نصاب ” كنت ارد عليه فقط، هو قال كان يتحدث عن إمكانية ترشحي الانتخابات التشريعية من أجل الترشح والدفاع عن الهوية الامازيغية، لكن لم اترشح.

النيابة: لما كنت بالقرب من الجثة ماذا كنت تحمل؟.

المتهم : أنا كنت أحمل قارورة.

القاضي ينادي على المتهم و يظهر له صورته وهو يتصور مع جثة جمال بن اسماعين وهي تحترق

النيابة: انت قمت بالتقاط صورة ” سيلفي”.

المتهم: لم ألتقط أي صورة ” صوروني”.

النيابة: مارأيك في تصريحاتك هذه ” لما وصلت إلى مدينة أربعاء ناثيراثن في حدود الساعة السابعة مساء. وبعد توغلي وسط الحشود وجدت جثة المرحوم فالتقطت بأخذ صورة معها.

ثم قمت ببث مباشر عبر صفحتي فايسبوك، وطلبتُ من احد الاشخاص كان ملثما بتصويري بمسرح الجريمة بعيدا عن الجثة بأمتار.

النائب العام: أنت لماذا ذهبت الى مدينة الأربعاء ناث ايراثن ؟.

المتهم : رحت نعاون أنا منخرط في الكشافة من “بكري” أنخرط في هذه الأمور.

النائب العام: تعاون وتتصور مع الجثة لماذا؟.

المتهم : ماتصورتش صوروني الناس قالو هو لي حرق الغابات.

القاضي: هذا الشخص توجد رسائل مع محمد امازيع وتؤكد دعمك للماك وتحدثهم عن زيارة لفرحات مهني وزيارته للمغرب والتطبيع مع الكيان الصهيوني وتحدثتم عن الجيش وأشياء أخرى ؟.

المتهم : حنا ناقشنا ماذا يجري في الجزائر.

القاضي: أنت تعرف أنه ليس دفاع عن البلاد؟

المتهم : لا ليس دفاع .

النائب العام: محادثة مع هذا الشخص من أجل دخولك الماك لاجل ” صناعة” اسمك سياسيا وتمشي المحادثات بينك وبينه وكنت ترد ؟

المتهم : قال في الانتخابات التشريعية من أجل الترشح والدفاع عن الهوية الامازيغية لكن لم اترشح.

القاضي ينادي على المتهم و يظهر له صورته وهو يتصور مع الجثة وهي تحترق .