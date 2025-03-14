سيليا ويكان تبلغ نهائي الدوري العالمي للكاراتي

نجحت بطلة الكاراتي الجزائري، سيليا ويكان، اليوم الجمعة، في بلوغ الدور النهائي من الدوري العالمي للكاراتي، الجارية بالصين.

وتمكنت سيليا ويكان، من بلوغ هذا الدور النهائي، في وزن (50 كلغ)، بعد تصدرها ترتيب المجموعة السابعة.

وتصدرت البطلة الجزائرية مجموعتها، على حسبا كل من المصرية جانا علي، والأوكرانية، يولينا بالشيفيسكا، والفرنسية نسوى أحمد.

ثم تغلبت سيليا ويكان، في الربع النهائي على الفنزويلية سالازار يورغلس، قبل تجاوزها الايطالية بيرفيتو اليمينا، في نصف النهائي.