سيليا ويكان تتأهل إلى نهائي الألعاب العالمية القتالية

تأهّلت البطلة الجزائرية في “الكاراتي”، سيليا ويكان، إلى نهائي وزن أقل من 50 كغ ضمن الألعاب العالمية للفنون القتالية المقامة حاليا بالمملكة العربية السعودية.

وانطلقت اليوم الجمعة الـ 20 أكتوبر الجاري وإلى غاية الـ 30 من الشهر ذاته. فعاليات الألعاب العالمية القتالية بمدينة “الرياض” السعودية.

ونجحت سيليا ويكان في بلوغ النهائي، عقب الفوز في نصف النهائي أمام القبرصية كونتو ايرن بنتيجة 3/0.

للإشارة فإن المصارعة الجزائرية، ستخوض نهائي الألعاب العالمية للفنون القتالية “الرياض 2023”. مساء اليوم الجمعة، في حدود الساعة 17:05 بتوقيت الجزائر.