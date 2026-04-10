سيليا ويكان تتأهل لنهائي الدوري العالمي للكاراتي

تأهلت المصارعة الجزائرية، سيليا ويكان، اليوم الجمعة، للدور الربع النهائي من الدوري العالمي للكارتي، الجاري بمدينة “ليشان” الصينية.

وجاء تأهل سيليا ويكان، للدور النهائي، بعد تألقها في الأدوار التصفوية، لوزن (50 كلغ)، أين تصدرت مجموعتها بالعلامة الكاملة، بفوزين ضد الروسية سيرغيفا فاليريا (3-0)، والتيوانية هسياو يون تشن (10-0).

وفي الدور الربع نهائي، فازت سيليا ويكان، على الألمانية شارا هوبريش، بنتيجة (2-1)، لتتأهل بذلك للدور النصف النهائي.

وفي الدور النصف نهائي، حققت البطلة الجزائرية، سيليا ويكان، الفوز على الكرواتية ايما سغارديلي، بنتيجة (5-1)، لتضمن بذلك تأهلها للدور النهائي من هذه الدوري العالمي للكاراتي.