سيليا ويكان تتوج بفضية الدوري العالمي لـ “الكاراتي”

اكتفت المصارعة الجزائرية المتألقة سيليا ويكان، بميدالية فضية، في الدوري العالمي لـ”الكاراتي” الجارية وقائعه بالعاصمة الايطالية روما.

وجاء تتويج البطلة الجزائرية بالفضة، عقب انهزامها اليوم الأحد، في الدور النهائي لوزن أقل من 50 كلغ. أمام المصنفة الثالثة عالميا حاليا، الفنزويلية يورغيليس سالازار بنتيجة 6-2.

وفي طريقها إلى النهائي، بصمت سيليا ويكان، على نتائج أكثر من رائعة، محققة ثلاثة انتصارات في دور المجموعات، لتعبر إلى ربع النهائي. أين أطاحت بممثلة تايبيه، تشان هسين-يو. قبل أن تتأهل إلى النهائي بفوزها أمام الإيطالية لودوفيكا ليجيتيمو بنتيجة.