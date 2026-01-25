إعــــلانات
الرياضة

سيليا ويكان تحرز الميدالية البرونزية في الدوري العالمي الممتاز للكراتي

بقلم كريم تيغرمت
سيليا ويكان تحرز الميدالية البرونزية في الدوري العالمي الممتاز للكراتي
  • 91
  • 0

حققت بطلة الكراتي الجزائري سيليا ويكان، اليوم الأحد، انجاز جديد، يضاف إلى رصيدها، ضمن مشاركتها في الدوري العالمي الممتاز للكراتي.

وتمكنت سيليا ويكان، من الظفر بالمركز الثالث في منافسة (50 كلغ) اناث من هذه البطولة، لتحصد الميدالية البرونزية.

وقدمت البطلة الجزائرية، خلال هذه المنافسة العالمية، مشوارا قويا، حسب الإذاعة الوطنية، تميز بالأداء العالي، والثبات الذهني، في مقارعتها لنخبة من أفضل لاعبات العالم في فئتها (50 كلغ).

يذكر أن هذا الدوري العالمي الممتاز للكاراتي(Karate 1 - Premier League)  جرى بمدينة إسطنبول التركية.

رابط دائم : https://nhar.tv/tDDYm
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر
AMA Computer