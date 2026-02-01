سيليا ويكان ترتقي للمركز الثالث في التصنيف العالمي

ارتقت بطلة الكاراتي الجزائرية سيليا ويكان، في التصنيف الأخير للاتحاد الدولي للكاراتي، باحتلالها المركز الثالث عالميا.

واحتلت المصارعة سيليا ويكان، هذا المركز، في فئة أقل من 50 كلغ (كوميتي)، حسب الاتحاد الجزائري للكاراتي دو.

ويأتي هذا، بعد تألق المصارعة الجزائرية، في الطبعة الأخيرة من الدوري الممتاز للكاراتي، الذي جرى بتركيا، أين افتكت الميدالية البرونزية.

من جهة أخرى، تواجدت المصارعة الجزائرية الأخرى، لويزة أبوريش (-55 كلغ)، في المركز السابع، ضمن هذا التصنيف العالمي.

ويُعد هذا التصنيف العالمي، دفعة معنوية قوية لكل من سيليا ويكان، ولويزة أبوريش، كما يعزز حظوظهما في الاستحقاقات الدولية المقبلة.