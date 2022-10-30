سيليا ويكان دويدي وأبوريش يتوجون ببطولة العالم للكاراتي 2022

توج الثلاثي الجزائري، سيليا ويكان، نزيم دويدي، ولويزة أبوريش، ببطولة العالم للكارتي 2022، الجارية فعالياتها بتركيا.

وجاء تتويج سيليا ويكان، بالميدالية الذهبية، بعد فوزها في النزال النهائي لصنف أقل من 21 عاما، وزن (-50 كلغ)، عل منافستها المغربية.

كما توج نزيم دزويدي هو الآخر بالذهب، بعد فوزه امام منافس تركي، في صنف الأشبال، لوزن أقل من 63 كلغ.

وتمكنت لويزة أبوريش، بدورها من حصد الذهب في النهائي الذي جمعها بمنافسة من كازاخستان، صنف أقل من 21 عاما، وزن (-55 كلغ).