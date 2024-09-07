سيلينا غوميز تصبح مليارديرة

أضحت الممثلة والمغنية ورائدة الأعمال، سيلينا غوميز مليارديرة. بعد أن تم إطلاق علامتها التجارية Rare Beauty Brands قبل خمس سنوات وتبلغ قيمتها الآن أكثر من مليار دولار.

ووفقا لبلومبرج، فإن الشابة البالغة من العمر 32 عاما، والتي اشتهرت عندما كانت طفلة على قناة ديزني. تبلغ الآن “ثروة” 1.3 مليار دولار، وهي مدرجة في “مؤشر المليارديرات” الشهير.

ولكن على عكس تايلور سويفت، التي ارتقت إلى مكانة الملياردير إلى حد كبير من خلال موسيقاها وجولاتها. أصبحت سيلينا جوميز ثرية من خلال الأعمال التجارية التي تستفيد من موهبتها ومئات الملايين من المشتركين على الشبكات الاجتماعية. وخاصة Rare Beauty، علامتها التجارية لمنتجات التجميل .

وقالت ستايسي جونز، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Hollywood Branded. وهي وكالة للعلامات التجارية مقرها لوس أنجلوس: “سيلينا ليست مجرد نجمة بوب”. “إنها سيدة أعمال متعددة الأوجه، وتساهم مصادر دخلها المتنوعة في صافي ثروتها المثيرة للإعجاب.”

وتم إطلاق Rare Beauty Brands منذ خمس سنوات وحقق نجاحًا كبيرًا مع المؤثرين والمراهقين. وتزن 1.1 مليار دولار من ثروتها، أو 80%، بحسب بلومبرج.

وتعتمد العلامة التجارية على 424 مليون متابع للنجمة على وسائل التواصل الاجتماعي. مما يضعها خلف كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي كأكثر الأشخاص شعبية على إنستغرام.

وبالإضافة إلى أعمالها التجارية، تكسب سيلينا غوميز دخلها من الشراكات المربحة مع العلامات التجارية الكبرى. مثل بوما (30 مليون دولار) أو لويس فويتون (10 ملايين دولار).

ومن المفارقات أن مبيعاتها القياسية ودخلها المرتبط بالبث المباشر والحفلات الموسيقية والسينما. تؤثر بشكل هامشي على ثروته، بما يتراوح بين 2 و5%، وفقًا لتقديرات بلومبرج.