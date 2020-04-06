سيلينا غوميز تصدم محبيها بإعلانها عن إصابتها بهذا المرض النفسي

صدمت النجمة الأمريكية، سيلينا غوميز، محبيها، بما كشفته عن إصابتها بمرض الاضطراب ثنائي القطب.

وأعلنت غوميز عن تفاصيل إصابتها بهذا المرض النفسي، من خلال بث مباشر مشترك مع صديقتها النجمة مايلي سايروس على صفحتها بانستغرام.

وقالت النجمة الأمريكية: “مؤخراً ذهبت إلى إحدى المستشفيات النفسية في أمريكا، وناقشت بعض الأعراض التي عانيت منها على مدى سنوات، وأدركت أنني مصابة بمرض الاضطراب الثنائي القطب”

وأوردت الفنانة:”عرفت معلومات أكثر عن المرض، ولم أعد خائفة منه، أظن أن الناس يخشون هذا المرض لأنهم لا يعلموا الكثير عنه، ولكنني رأيته من قبل، وكان بعض أفراد عائلتي يعانون منه”.

وأضافت غوميز: “كنت أكتب كثيراً، هذا ما جعلني أدرك ما أمر به، وذهبت للعلاج النفسي من قبل بسبب الاكتئاب واضطراب القلق، والأمر هو أنك قد تكون تمر بالأعراض ولكن لا تدرك ما هيتها، أنا أريد أن أقول للجميع أنا أرسل لكم الحب وأشعر بكم وبما تعانونه”.

وشرحت سيلينا غوميز، أن مرضها يجعلها أحياناً تبكي بلا سبب، لكنها شددت على أن مساعدتها للآخرين تجعلها تشعر بأنها أفضل.