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سيلينا غوميز تطلب تعويضا بـ10 ملايين دولار أمريكي بعد ظهور صورتها على لعبة
طالبت النجمة العالمية سيلينا غوميز بتعويض 10 ملايين دولار أمريكى، بعد تعرضها للاستغلال من قبل إحدى شركات البرمجيات والتكنولوجيا الذين استخدموا صورتها للترويج للعبة.
وحسب موقع pagesix، جاء طلب غوميز لهذا المبلغ الضخم كونها تجد أن لا يمكن استغلال أحد لشهرتها التي عملت جاهدة طوال الأعوام الماضية علي بنائها وخلق شعبية حول العالم.
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