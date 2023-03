سيلينا غوميز تُحقق رقما قياسيا على إنستغرام

وصل متابعي المغنية سيلينا غوميز أمس السبت، على موقع مشاركة الصور والفيديو والصوت انستغرام، إلى 400 مليون متابع.

وبهذا، أصبحت غوميز أول امرأة لديها 400 مليون متابع على إنستغرام. متجاوزة بذلك كايلي جينر باعتبارها المرأة الأكثر متابعة على منصة التواصل الاجتماعي، بـ382 مليون متابع.

وبهذا، تصبح غوميز، والتي تبلغ من العمر 30 عاماً، ثالث أكثر الأشخاص متابعة على إنستغرام.

وتأتي سيلينا، بعد لاعبي كرة القدم كريستيانو رونالدو، الذي لديه 562 متابعاً. وليونيل ميسي، الذي لديه 442 مليون متابع.

وشاركت سيلينا صورا ومقاطع فيديو لعائلتها، بمن في ذلك زوج والدتها، بريان تيفي وشقيقتها الصغرى غرايسي إليوت تيفي على إنستغرام. أثناء رحلة صيد السمك.

واستمتعت سيلينا وشقيقتها وزوج والدتها بأشعة الشمس تحت سماء زرقاء جميلة.

واكتسبت غوميز الشهرة لأول مرة كممثلة طفلة في المسلسل التلفزيوني الشهير Wizards of Waverly Place. وانتقلت لاحقاً إلى مهنة الموسيقى.

وأصدرت العديد من الألبومات والأغاني الفردية، بما في ذلك Come & Get It، Good for You، وLose You to Love Me وغيرهم.