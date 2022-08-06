سيلينا غوميز تُفكر في الإعتزال والسبب مفاجأة!

عبرت النجمة العالمية، سيلينا غوميز، عن رغبتها في اعتزال التمثيل نهائيا، لتتفرغ للزواج والأمومة.

وقالت غوميز، والتي يتابعها أزد من 341 مليون على موقع انستغرام، في تصريحات تلفزيونية: “أريد إعتزال التمثيل لكي أتزوج وأصبح أم”.

وأضافت سيلينا، التي احتفلت للتو بعيد ميلادها الثلاثين: “أتمنى أن أكون متزوجة وأكون أماً”. في النهاية سوف أتعب من كل هذا. لذلك ربما سأخصص معظم حياتي للعمل الخيري.”

وقد لاقى كلام سيلينا غوميز ضجة كبيرة بين الجمهور على مواقع التواصل الإجتماعي.، واعتبر البعض انها في حال اعتزلت للزواج ستعود لاحقا عن قرارها وتتابع أعمالها التمثيلية.

ومن جهة أخرى، تحدثت نجمة البوب عن إبتعادها عن انستغرام وتكليف مساعدها بإدارته، وقالت أنها وجدت راحتها بذلك.

كما نصحت النجمة، ​ الأشخاص الآخرين بمحاولة أخذ استراحة على وسائل التواصل الاجتماعي قائلة: “أعتقد أن هذا أمر بالغ الأهمية وجزء من صحتنا العقلية”.

وعلى صعيد آخر ستقوم سيلينا غوميز بإنتاج فيلم المخرج مايك نيكولز، على الرغم من أنه من غير المعروف إن كانت ستظهر في الفيلم أو إذا كانت ستعمل فقط خلف الكواليس.