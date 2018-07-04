سيليني يرافع لرفض الإستمارات الإستعلامية للمحاميين

رفض نقيب منظمة محامي الجزائر، المحامي عبد المجيد سيليني عمل المحاميين باستمارات الاستعلامات المقدمة من طرف مصالح المحاكم.

وطالب نقيب المنظمة من المحاميين عدم المعمل بالاستمارات احتراما لدستورية استقلالية مهنة المحاماة كما قال.

وقال في بيان للمنظمة تحوز النهار اون لاين على نسخة منه أن الاستمارات عرضت على المجلس سابقا ورفض العمل بها.

وأردف أن رفض المنظمة للاستمارات نابع من تجسيد استقلالية القضاة من قبل القانون وهي الصفة الضامنة التي ترتكز عليها المهنة.

وطالبت المنظمة من المحامين عدم الاستجابة لطلب ملئ أي استمارة لم يعتمدها مجلس محامي العاصمة.