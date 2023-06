سيلين ديون تتصدر الترند بعد حادثة الغواصة لهذا السبب

تصدر إسم النجمة الكندية سيلين ديون مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حادثة انفجار غواصة تيتان قبل أيام.

وكانت غواصة تيتان، في رحلة لمشاهدة حطام سفينة تيتانيك، ما أدى إلى وفاة الأثرياء الخمسة الذين كانوا على متنها.

ليتم تداول أغنية سيلين ديون بعنوان My Heart Will Go On، التي غنتها خصيصًا في الفيلم الأشهر “تيتانيك” عام 1997 بقوة على مواقع التواصل.

وحققت الأغنية، نسبة استماع قياسية منذ حادثة الغواصة، إذ ربط الكثيرون بين حادثة غرق سفينة “تيتانيك” وانفجار الغواصة.

وشغّل المستمعون الأغنية على منصة “سبوتيفاي” أكثر 500 ألف مرة، وما تزال أرقام الاستماع في تزايد ملحوظ.

إذ أشير إلى أن الأثرياء الخمسة جرى استقبالهم للغواصة على أنغام أغنية الفنانة الكندية.

يذكر أن ديون كانت رافضة لفكرة تسجيل الأغنية، لأنها لم ترق لمسامعها في ذلك الوقت. لكن زوجها الراحل رينيه أنجيل أقنعها بتسجيل الأغنية.