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سيلين ديون تصاب بمرض نادر

فن وثقافة
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سيلين ديون تصاب بمرض نادر
بقلم ليليا بن فرحات

تعاني المغنيّة الفرنسية “سيلين ديون” في الآونة الأخيرة من مشكلة صحية اضطرتها لإلغاء الحفلات بسبب مرض نادر يؤثر على أذنها.

ويعرف هذا المرض بإسم “القرن الإستاكي المتسع” ليس خطيرا بحد ذاته، لكنّه يجعل الغناء صعبا للغاية في هذه الحالة.
و لهذا ستخضع المغنيّة الفرنسية إلى عملية جراحية لعلاج المرض الذي أصابها منذ عام تقريبا واسمه “القرن الإستاكي المتسع”.
وحتى الآن، تمكنت سيلين من تخفيف أعراض المرض من خلال علاجات مختلفة على شكل قطرات،
وحسب ما كتبته صحيفة “جورنال دي مونتريال”، أن في الأسابيع الأخيرة لم تعد طرق العلاج هذه فعالة، مما أجبرها على الخضوع لجراحة طفيفة.


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