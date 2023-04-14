سيلين ديون تطرح أغنيات جديدة بألبوم “Love Again”

أعلنت المغنية الكندية سيلين ديون إطلاق أغنيات جديدة هي الأولى لها منذ أن أعلنت في ديسمبر الماضي. إصابتها بـ”متلازمة عصبية نادرة جداً”.

ويحمل الألبوم الجديد عنوان “Love Again”، ويتضمن أعمالاً موسيقية خاصة بفيلم يحمل الاسم نفسه. بينها 5 أغنيات جديدة، إضافة إلى أعمال قديمة، إذ ستصدر هذه المجموعة الموسيقية في 12 ماي المقبل. بالتزامن مع طرح الفيلم في دور السينما الكندية.

وقالت سيلين ديون في بيان: “لقد استمتعتُ كثيراً بصنع هذا الفيلم. وحصلتُ على امتياز الظهور جنباً إلى جنب. مع الممثلين الموهوبين بريانكا تشوبرا جوناس وسام هيوجان. في أول فيلم روائي طويل لي هو هدية سأعتز بها إلى الأبد”.

وأضافت: “أعتقد أنها قصة مريحة بشكل مذهل، وآمل أن تنال إعجاب الناس، وكذلك الأمر مع الأغاني الجديدة”.

ويعد هذا الألبوم، الأول منذ ألبوم “كاريدج” الذي أصدرته النجمة المتحدرة من مقاطعة كيبيك الكندية عام 2019. والتي تظهر على الشاشة في فيلم ” Love Again” حيث تؤدي شخصيتها الخاصة.

وفي شريط فيديو تقرب مدته من 5 دقائق نشرته في ديسمبر، أعلنت سيلين ديون بتأثر واضح. عن تأجيل المواعيد الأوروبية ضمن جولتها، متحدثة عن معاناتها من “مشاكل صحية منذ مدة طويلة”.

وقالت: “شُخّصتُ حديثاً بمرض عصبي نادر جداً هو متلازمة الشخص المتيبس”. وبسبب هذا المرض الذي يُترجم بتصلّب تدريجي للعضلات، أصبحت سيلين ديون تعاني صعوبات في المشي. فيما منعها الاضطراب أيضاً من “استخدام أوتارها الصوتية” بالطريقة التي ترغبها، بحسب المغنية.

وكان مقرراً أن تستأنف ديون الجولة الأوروبية في فبراير الفائت من جمهورية التشيك، إذ أحيت ديون أول 52 حفلة. من الجولة قبل انتشار جائحة فيروس كورونا أوائل 2020. ثم أعلنت أوائل العام الماضي إلغاء حفلاتها في أميركا الشمالية ضمن هذه الجولة بسبب معاناتها مشاكل صحية.