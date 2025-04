سيمبا التنزاني أول المتأهلين لنهائي كأس الكونفيدرالية

اقتطع نادي سيمبا التنزاني، أولى بطاقتي نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم للموسم الجاري 2024-2025.

ونجح الفريق الذي كان يدربه الناخب الوطني السابق. عبد الحق بن شيخة، في العبور إلى النهائي، عقب فرضه اليوم الأحد، التعادل السلبي، على مضيفه ستيلينبوش الجنوب إفريقي، مستفيدا من فوزه ذهابا بهدف من دون مقابل.

وهنأنت الاتحادية الإفريقية لكرة القدم “كاف” نادي سيمبا. على هذا التأهل الذي يعتبر الأول من نوعه في تاريخ الفريق التنزاني.

وسيلاقي سيمبا، في المباراة النهائي لثاني أقوى المنافسات القارية للأندية. الفائز من مواجهة شباب قسنطينة ونهضة بركان.

ويستضيف “السياسي” الفريق المغربي، بملعب الشهيد “حملاوي” بقسنطينة، اليوم الأحد، بداية من الساعة 17:00، وكله عزم على قلب الطاولة، وتحقيق “ريمونتادا” تاريخية، تقوده إلى المشهد الختامي، بعدما سقط ذهابا برباعية نظيفة.

