سيمر عبر عدة مراحل..الكاف تفتح باب الترشح لكان 2025

كشف الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف“، عن إعادة فتح باب الترشح لإحتصان كأس الأمم الإفريقية 2025، بعد سحبها من غينيا.

وحسب ما ورد في بيان الاتحاد الافريقي، أمس الأربعاء عبر موقعه الرسمي، فإن الكاف أرسل إشعارًا إلى الاتحادات الأعضاء للتعبير عن اهتمامهم باستضافة كأس الأمم الإفريقية 2025.

بما في ذلك العملية التي سيتم اتباعها في اختيار الدولة المضيفة أو الدول المضيفة.

وأضاف بيان الكاف، أنه تم تحديد الجدول الزمني لملفات الترشح لاحتضان كان 2025 و سيكون على النحو التالي:

تم تحديد تاريخ 11 نوفمبر المقبل كأقصى موعد لتسلم خطابات إبداء نوايا للدول الراغبة في الترشح.

كما جرى تحديد 16 نوفمبر المقبل الموعد النهائي لإرسال الكاف لوثائق الترشح للبلدان الراغبة في احتضان كان 2025.

بالإضافة لتحديد تاريخ 16 ديسمبر المقبل كموعد نهائي لتقديم العروض النهائية للدول المترشحة لإحتضان الحدث الإفريقي.

وأوضح بيان الكاف، أنه سيتم تفقد منشآت الدول المتقدمة بطلب احتضان كان 2025 بداية من تاريخ 05 إلى 25 جانفي من العام المقبل 2023.

وسيتم الإعلان عن البلد الفائز بشرف تنظيم كأس إفريقيا 2025 بتاريخ 10 فيفري 2023.