سيمون رولف يغلق الأبواب أمام إبراهيم مازة

تحدث المدير الرياضي لنادي بايرن ليفركوزن الألماني، سيمون رولف، عن مستقبل نجم الفريق الدولي الجزائري، ابراهيم مازة.

ونقل موقع “Bundesligua insider”، التصريحات الأخيرة التي أدلى بها سيمون رولف، والتي أكد فيها تمسك بايرن ليفركوزن، بخدمات مازة.

وصرّح المدير الرياضي لنادي بايرن ليفركوزن الألماني، في هذا الخصوص: “بالنسبة لنا بيع عقد ابراهيم مازة، أمر غير وارد”.

وتأتي هذه التصريحات من المدير الرياضي لنادي بايرن ليفركوزن الألماني، سيمون رولف، بعد إبداء نادي أتليتيكو مدريد الإسباني، اهتمامه بخدمات ابراهيم مازة.