سيميوني مهتم بخدمات ماندي

يتواجد الدولي الجزائري عيسى ماندي، لاعب ريال بيتيس الإسباني، ضمن اهتمامات نادي أتليتيكو مدريد، ومدربه دييغو سيميوني.

وكشفت وسائل إعلام إسبانية، أن سيميوني، جد مهتم بخدمات المدافع الجزائري، لتعزيز دفاع ناديه في الميركاتو الصيفي المقبل.

ولن تكون صفقة ماندي، جد مكلفة لمسؤولي الأتليتيكو، في حال توصل الطرفان لإتفاق، بحكم أن مدافع الخضر، سيكون حرا من أي ارتباط نهاية الموسم الجاري.

يذكر أن إدارة ريال بيتيس، تسعى هي الأخرى من جهتها في الوقت الحالي، لإقناع عيسى ماندي، بتجديد عقده مع الفريق لموسمين آخرين.