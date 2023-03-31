سيميوني يتفوق على غوارديولا وكلوب في قائمة الأعلى أجرا في العالم

تصدر الأرجنتيني دييغو سيميوني، مدرب أتليتيكو مدريد الإسباني، قائمة أعلى المدربين أجرا في العالم، بقيمة خرافية.

وكشفت صحيفة “سبورت” الكتالونية، قائمة أعلى المدربين أجرا في العالم، والتي ضمت اسم اثنى عشر مدرب من كبرى الدوريات الخمس الأوروبية.

كما تصدر دييغو سيميوني، هذه القائمة، براتب سنوي قيمته 34 مليون أورو، ما يقارب 680 مليار سنتيم.

وجاء مدرب السيتي، بيت غوارديولا في المركز الثاني براتب سنوي قدره 22.4 مليون، اورو، متبوعا بيورجن كلوب، الذي يتقاضى 17.8 مليون اورو سنويا.

وجاءت القائمة الكاملة لأعلى المدربين أجرا في العالم، على النحو التالي:

دييجو سيميونى – أتلتيكو مدريد – 34 مليون أورو

بيب جوارديولا – مانشستر سيتي – 22.4 مليون أورو

يورجن كلوب – ليفربول – 17.8 مليون أورو

جراهام بوتر – تشيلسى – 13.5 مليون أورو

أليجرى – يوفنتوس – 12.8 مليون أورو

توماس توخيل – بايرن ميونخ – 12 مليون أورو

كارلو أنشيلوتى – ريال مدريد – 11 مليون أورو

سيموني إنزاجى – إنتر ميلان – 10 ملايين أورو

جوزيه مورينيو – روما – 9.2 مليون أورو

تشابي ألونسو – باير ليفركوزن – 5 ملايين أورو

نيكو كوفاتش – فولفسبورج – 4 ملايين أورو

تشافى – برشلونة – 3.8 مليون أورو