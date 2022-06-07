سيميوني يريد بن ناصر في الأتلتيكو الموسم المقبل

نقلت وسائل إعلام إيطالية، الأمس الإثنين، أنباء إهتمام أتلتيكو الإسباني بالتعاقد مع متوسط ميدان الميلان جمال بن ناصر.

وكشف موقع “كالتشيو ميركاتو نيوز”، عن إستعداد أتلتيكو مدريد الإسباني للتعاقد مع متوسط ميدان ميلان إسماعيل بن ناصر.

وأوضح المصدر، أن إداراة “الروخيبلانكوس” مستعدة، لعقد صفقة تبادلية مع الميلان بخصوص لاعبه بن ناصر، وتحويل مهاجمه موراتا للميلان.

وكشف ذات المصدر، أن هذه الصفقة التبادلية قد يقبل بها الميلان لتعويض الغياب المحتمل لزلاتان إيبراهيموفيتش الذي أجرى عملية جراحية مؤخرا.