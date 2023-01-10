سيميوني يقرّر الرحيل عن اتليتيكو مدريد 

قرّر المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني الرحيل عن فريقه الإسباني أتليتيكو مدريد نهاية الموسم الكروي 2023/2022 بعد مشوار طويل جدا.

وقال موقع “سبور بيبل”،اليوم الثلاثاء، إنّ دييغو سيميوني اتفق مع إدارة النادي الإسباني على مغادرة النادي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، كما لم تحدّد وجهته المقبلة.

و يبدو أن مشوار المدرب المُثير للجدل سينتهي بعد تجربة فاقت 12 سنة بين إنجازات، أبرزها المشاركة في أكثر من مرة في منافسة رابطة أبطال أوروبا. و منافسة الغريمين برشلونة و ريال مدريد على اللقب في أكثر من مناسبة.

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