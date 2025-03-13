سيميوني ينتفض غاضباً بسبب لقطة ألفاريز المثيرة للجدل!

انتفض مدرب أتلتيكو مدريد في وجه حكم مباراة فريقه أمام ريال مدريد، بسبب عدم احتساب ركلة اللاعب ألفاريز خلال سلسلة ركلات الترجيح التي خسرها أتلتيكو (4-2).

وأثارت لقطة ألفاريز جدلاً واسعاً في وسائل الإعلام العالمية، وخاصة الإسبانية، وانقسمت الآراء بين مؤيد لقرار الحكم ومنتقد له.

وقال سيميوني خلال الندوة الصحفية عقب المباراة التي أقصي فيها فريقه من الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال: “يهزموننا دائماً في دوري الأبطال، لكننا نجعلهم يمرون بأوقات عصيبة… لقد مروا بأوقات عصيبة حقاً”.

وأضاف سيميوني للإعلاميين: “هل رأى أحد أن جوليان لمس الكرة مرتين؟ ارفعوا أيديكم… لا أحد يرفع يده”.

وختم مدرب أتلتيكو: “يغادر الجمهور متألماً، لكنهم يعلمون أن فريقهم قدّم كل ما لديه. أما أنا فأغادر حزيناً بشعور بالسلام”.