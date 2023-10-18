سيناتور تطالب بتجريد بن زيمة من جنسيته الفرنسية والكرة الذهبية
يواجه النجم العالمي كريم بن زيمة، لاعب نادي الاتحاد السعودي، حملة شرسة، بعد ابداء تضامنه مع الشعب الفلسطيني.
وكشف موقع “فوت ميركاتو” اليوم الأربعاء، عن مطالبة السيناتور فاليري بوير، بسحب الجنسية الفرنسية من بن زيمة.
كما أيّدت فاليري بوير، تصريحات وزير الداخلية الفرنسي، الذي اتهم في وقت سابق، نجم نادي جدة، بانتمائه لجماعة الإخوان المسلمين.
وتأتي هذه الهجمات الشرسة التي يتعرض لها كريم بن زيمة، مؤخرا، بسبب تضامنه العلني والقوي مع ضحايا غزة، في القصف الأخير.
Une sénatrice demande le retrait du Ballon d’Or de Karim Benzema et la déchéance de sa nationalité https://t.co/Y6YPudtqUN
— Foot Mercato (@footmercato) October 18, 2023
Si comme l’affirme le Ministre de l’Intérieur, Karim Benzema est “en lien avec les Frères musulmans”, je demande des sanctions, notamment sa déchéance de nationalité. Il est urgent d’agir contre ceux qui menacent en permanence notre pays. pic.twitter.com/rFMgTDI3qm
— Valérie Boyer (@valerieboyer13) October 18, 2023