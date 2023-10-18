سيناتور تطالب بتجريد بن زيمة من جنسيته الفرنسية والكرة الذهبية

يواجه النجم العالمي كريم بن زيمة، لاعب نادي الاتحاد السعودي، حملة شرسة، بعد ابداء تضامنه مع الشعب الفلسطيني.

وكشف موقع “فوت ميركاتو” اليوم الأربعاء، عن مطالبة السيناتور فاليري بوير، بسحب الجنسية الفرنسية من بن زيمة.

كما أيّدت فاليري بوير، تصريحات وزير الداخلية الفرنسي، الذي اتهم في وقت سابق، نجم نادي جدة، بانتمائه لجماعة الإخوان المسلمين.

وتأتي هذه الهجمات الشرسة التي يتعرض لها كريم بن زيمة، مؤخرا، بسبب تضامنه العلني والقوي مع ضحايا غزة، في القصف الأخير.